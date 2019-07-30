عواد: تقاضيت مقدم عقدي مع الزمالك بعلم الإسماعيلي.. والمطالب تضاعفت 3 مرات

قال محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إن مفاوضات انتقاله إلى صفوف الزمالك لا تسير بشكل جيد، رغم أنه تقاضى مقدم التعاقد مع الأبيض.

وصرح عواد عبر قناة المحور "نادي الزمالك متمسك بضمي ووافق على مطالب إدارة الإسماعيلي التي تضاعفت 3 مرات".

وأضاف "أتمنى موافقة إدارة الإسماعيلي على الصفقة خاصة أنني أعلنت رغبتي بعد العودة من السعودية، فالإسماعيلي لن يقف على لاعب وأتمنى لهم التوفيق في الفترة القادمة".

وأوضح "نادي الزمالك يتفاوض على ضمي منذ أكثر من شهر، ومتمسك باللعب له لآخر لحظة، أريد أن تسير الأمور في شكلها الطبيعي ليستفيد الإسماعيلي ماديا مثلما تمت إعارتي إلى الوحدة السعودي مقابل 30 مليون جنيه".

واستطرد "لقد تواصلت مع لاعبي الزمالك ولم أعرف سبب رفضهم الانتقال إلى الإسماعيلي ضمن الصفقة، ولا أحب الخوض في التفاصيل".

وأردف "لقد أراد نادي الوحدة السعودي ضمي، ولكنه انسحب بعد مغالاة الإسماعيلي في المطالب المادية، ثم وقعت للزمالك بعلم إدارة الإسماعيلي وتقاضيت مقدم تعاقدي مع الزمالك".

وشدد عواد في ختام تصريحاته "لن أنتقل لناد داخل مصر إلا بموافقة إدارة الإسماعيلي، وأتمنى الموافقة لأنها ستكون خطوة مفيدة لمستقبلي".

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