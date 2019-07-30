أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع متولي

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن قيمة صفقة محمود متولي المنضم من النادي الإسماعيلي.

الأهلي أعلن يوم الثلاثاء تعاقده مع متولي دون الكشف عن مدة التعاقد، وإن علم FilGoal.com أنها لمدة 5 سنوات.

وقال أمير توفيق في تصريحات إذاعية لبرنامج "كلام في الجون" على راديو هيتس: "متولي نتابعه منذ فترة و لا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك شخصية".

وكشف عن قيمة الصفقة "تكلفت 15 مليون جنيه، 10 مليون تم دفعهم، و5 مليون أقساط".