أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع متولي
الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 11:12
كتب : أحمد الخولي
كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن قيمة صفقة محمود متولي المنضم من النادي الإسماعيلي.
محمود متولي
النادي : الإسماعيلي
الأهلي أعلن يوم الثلاثاء تعاقده مع متولي دون الكشف عن مدة التعاقد، وإن علم FilGoal.com أنها لمدة 5 سنوات.
وقال أمير توفيق في تصريحات إذاعية لبرنامج "كلام في الجون" على راديو هيتس: "متولي نتابعه منذ فترة و لا يتميز فقط بالجانب الفني ولكنه لاعب يمتلك شخصية".
وكشف عن قيمة الصفقة "تكلفت 15 مليون جنيه، 10 مليون تم دفعهم، و5 مليون أقساط".
وأشار توفيق "هناك تعاون قادم مع الإسماعيلي سيشهد تبادل صفقات وستسد احتياجاته. نريد بناء علاقة متميزة مع جمهور الدروايش وفتح صفحة جديدة من أجل بناء علاقات طيبة بين الطرفين".
وأوضح مدير التعاقدات "صفقة متولي لم يدخل فيها أي صفقات تبادلية".
وعن إمكانية ضم ثنائي بيراميدز محمد مجدي "أفشة" وعلي جبر، أجاب توفيق "لا يوجد ما يمكن قوله في موضوع أفشة، أما علي جبر فهو لاعب متميز جدا ونحترمه كثيرا ولكن تعاقدنا مع متولي ونتمني له التوفيق مع الأهلي".
واختتم "القائمة الافريقية موضع الدراسة و هي تخصص الجهاز الفني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ".
ويعد متولي ثالث صفقات الأهلي في الصيف الجاري، بعد تجديد استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي وضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر.
ولعب متولي -26 عاما- مع الإسماعيلي خلال الموسم الماضي في 29 مباراة بكل المسابقات وسجل 6 أهداف.
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