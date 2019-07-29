ميدو: أنتوي رحل بنسبة 90% إلى بيراميدز.. وحصلنا على استغناء محمد إبراهيم ولكن

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة عن اقتراب رحيل مهاجمه جون أنتوي مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" المذاع عبر "صدى البلد: "أنتوي رحل عن الفريق بنسبة 90%، لا تزال المفاوضات مستمرة بيننا وبين الزمالك وبيراميدز لكن هناك شبه اتفاق مع بيراميدز".

وأضاف "كنت أتمنى أن يستمر لأنه لاعب كبير".

واستمر "إسلام جابر رحل أيضا وأنتوي اقترب وسيتم استبدالهما بلاعبين مميزين".

وأشاد ميدو بردود فعل عناصر فريقه خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد: "اللاعبون حفظوا أدوارهم بشكل جيد سعيد بهم، ولدينا وديتين ضد حرس الحدود والرجاء قبل نهاية المعسكر في الإسكندرية يوم 8 أغسطس ثم العودة للقاهرة".

وعن مواجهة الزمالك في كأس مصر "نراقب الزمالك بشكل جيد، من سيكون المدرب وكيف يلعب ومن ستكون الصفقات الجديدة".

وأكمل "المقاصة يخوض المباريات الكبيرة بشكل قوي، نتمنى أن نتخطى الزمالك ثم نصل للنهائي".

وأردف "نعتبر مباريات كأس مصر مباريات تحضيرية للموسم الجديد، خوض مباريات أكثر في البطولة يساوي تحضير أفضل للموسم".

المقاصة اقترب من الحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب الزمالك، وعن الصفقة قال ميدو: "حصلنا على الاستغناء الخاص به من الزمالك وحاليا نتفاوض مع اللاعب على مدة وقيمة عقده".

وأوضح "أعرف إبراهيم جيدا لأني سبق وعملت معه في الزمالك، هناك عدد قليل من اللاعبين لديهم القدرة على اللعب في مركز 10 والتمتع برؤية رائعة في الثلث الأخير من الملعب والتحرك بين الخطوط".

وتابع "هناك سقف للرواتب في المقاصة، ولا يوجد فوارق كبيرة بين رواتب اللاعبين حتى يكون هناك توازن في غرفة خلع الملابس، هذا نظام الفريق منذ سنوات".

وبسؤاله حول "هل تحدث مع إبراهيم للانتقال للمقاصة؟"، أجاب "لم أتدخل شخصيا، حين أتحدث معه سأتحدث معه فنيا وأشرح له أسلوبي مع المقاصة وكيف أرغب في جعله أفضل، الأمور المالية خاصة فقط بالإدارة".

وأتم ميدو تصريحاته: "أتمنى أن يخوض المقاصة مبارياته في الفيوم بعد نهاية الإصلاحات في الملعب، هذا حلم من أحلامي مع الفريق".

ويلعب مصر المقاصة مع الزمالك في الدور ربع النهائي لكأس مصر.

وتولى ميدو تدريب المقاصة عقب نهاية مباريات الفريق الفيومي في الدوري المصري.

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