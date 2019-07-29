الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي نية مجلس إدارة القلعة الحمراء التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بعد الإساءات التي وجهت إلي النادي وجماهيره.

وقال عثمان لبرنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي التليفزيونية:’ "تم تكليفي من مجلس إدارة الأهلي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد إساءات رئيس الزمالك لنا خلال حديثه لأحد البرامج عبر قناة فضائية أمس الأحد".

وواصل "تضمنت تلك العبارات إساءات للأهلي وجماهيره وإدارته وهي يعاقب عليها القانون".

وعن بلاغات رئيس الزمالك السابق ضد إدارة الأهلي قال: "هذه بلاغات كاذبة وكيدية ولا تستند إلى أي حقائق وسيتم حفظها في النهاية".

وفاز الأهلي على الزمالك أمس الأحد بهدف دون رد في ختام الدوري في ملعب برج العرب بعدما ضمن التتويج بلقب الدوري رسميا قبل ذلك بعدة أيام.

طالع أيضا

بيراميدز يضم ثنائي جديد في صفوفه

رحيل حارس الزمالك

إنبي يقترب من ثنائي بيراميدز

رحيل مهاجم ريال مدريد

نجم الترجي يغيب عن السوبر الإفريقي