الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 23:29

كتب : FilGoal

مجلس إدارة الأهلي

أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي نية مجلس إدارة القلعة الحمراء التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك بعد الإساءات التي وجهت إلي النادي وجماهيره.

وقال عثمان لبرنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي التليفزيونية:’ "تم تكليفي من مجلس إدارة الأهلي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد إساءات رئيس الزمالك لنا خلال حديثه لأحد البرامج عبر قناة فضائية أمس الأحد".

وواصل "تضمنت تلك العبارات إساءات للأهلي وجماهيره وإدارته وهي يعاقب عليها القانون".

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وعن بلاغات رئيس الزمالك السابق ضد إدارة الأهلي قال: "هذه بلاغات كاذبة وكيدية ولا تستند إلى أي حقائق وسيتم حفظها في النهاية".

وفاز الأهلي على الزمالك أمس الأحد بهدف دون رد في ختام الدوري في ملعب برج العرب بعدما ضمن التتويج بلقب الدوري رسميا قبل ذلك بعدة أيام.

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