رسميا - الاتحاد السكندري يعلن ضم عماد السيد

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 23:04

كتب : هاني العوضي

عماد السيد ينضم للاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري اتمام اتفاقه مع نادي الزمالك على انتقال حارسه عماد السيد لصفوف الفريق السكندري.

وكشف الاتحاد السكندري أن التعاقد مع اللاعب يمتد لثلاثة مواسم مقبلة بعد موافقة إدارة نادي الزمالك.

وأوضح النادي السكندري أن التعاقد مع عماد السيد جاء بسبب امتلاكه للعديد من الخبرات بعد تواجده بأندية إنبي وطلائع الجيش والزمالك والتي تأهله للعب مع فريق الاتحاد.

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وأبرز نادي الاتحاد السكندري إشادة طلعت يوسف المدير الفني للفريق بعماد السيد وثقته في قدرات اللاعب.

وكان عمر صلاح حارس مرمى الزمالك الآخر قد انضم إلى سموحة اليوم الاثنين. (من هنا)

وشارك عماد السيد في 8 مباريات مع الزمالك هذا الموسم في الدوري والكأس واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وكان نادي سموحة قد أعلن الاسبوع الماضي عن ضم الهاني سليمان الحارس الأساسي لفريق الاتحاد السكندري.

وخاض عماد السيد مباراته الأخيرة مع الزمالك أمام الأهلي في ختام الدوري المصري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

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