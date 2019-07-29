رشح مجلس إدارة الأهلي، عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي كممثل عن القلعة الحمراء في رابطة الأندية المحترفة، حسبما علم FilGoal.com.

رابطة الأندية المحترفة أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة طالبت من خلاله مخاطبة أندية القسم الأول لترشيح ممثليها تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.

وجاء ضمن خطاب نهاد حجاج المستشار القانوني للرابطة 3 طلبات، الأول كان سرعة مخاطبة أندية القسم الأول لترشيح شخصية من غير أعضاء مجلس إدارتها تمهيدا لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة والثاني كان ترشيح عضوين من اتحاد الكرة ليكونا ضمن المكتب التنفيذي للرابطة.

وأخيرا، طالبت الرابطة في خطابها مناقشة شروط وتعليمات القيد لموسم 2019-2020 مع أندية القسم الأول قبل إقرارها.

الأهلي تحرك ورشح بالفعل اسم عدلي القيعي في الرابطة، مطالبا بتفعيل صلاحيات رابطة الأندية المحترفة بداية من الموسم المقبل، وذلك بموجب قانون الرياضة الجديد الذي وفر لها مظلة رسمية للعمل تحتها، بداية من تشكيلها مرورا بوضع جدول الدوري وبيع الحقوق التليفزيونية وغيرها من الأمور، حسبما علم FilGoal.com.

وتم تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة بشكل سنوي ويضم 5 أعضاء بالانتخاب من شخصيات ترشحها الأندية من غير أعضاء مجلس إدارتها، على أن تنطبق عليها نفس شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد. بجانب وجود عضوين يرشحهما اتحاد الكرة.

ويختار المكتب التنفيذي للرابطة في أول اجتماع رئيسا ونائبا، ويكون هناك حسابا خاصا يتم من خلاله توزيع الحقوق الخاصة بأندية القسم الأول.

ويمكن لرابطة الأندية المحترفة أن تشكل بمعرفتها لجنة لإدارة مسابقة القسم الأول.

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