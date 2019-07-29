يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا خلال الـ 48 ساعة المقبلة مع مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق إلى جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي، حسبما علم FilGoal.com.

الأهلي توج بطلا للدوري المصري لموسم 2018-19 وأنهى موسمه بالفوز على الزمالك بهدف علي معلول.

أُغلق ملف الدوري المصري، ويتبقى ثلاثة ملفات الآن تحتاج للغلق، ومن هنا يأتي اجتماع الخطيب مع لاسارتي.

الملف الأول

الملف الأول في طاولة اجتماع الخطيب رئيس جهاز الكرة مع لاسارتي وسيد عبد الحفيظ سيكون تحديد قائمة الأهلي الإفريقية.

الأهلي يتجه لقيد 24 أو 25 لاعبا في قائمته الإفريقية خلال الأدوار التمهيدية في دوري أبطال إفريقيا، على أن يتم تأجيل بقية الأسماء لفترة القيد الثانية، حسبما علم FilGoal.com.

فترة القيد الإفريقية الأولى تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، ولذلك سيكون على الأهلي إرسال قائمته يوم الأربعاء على أقصى تقدير.

ويفتتح الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة خارج ملعبه ضد فريق اطلع برة السوداني يوم 11 أغسطس المقبل.

وهنا سيكون حسم ملف القائمة الإفريقية في اجتماع الخطيب مع لاسارتي وعبد الحفيظ.

الملف الثاني

الاجتماع سيشهد أيضا مناقشة ملف الصفقات الجديدة في الأهلي.

الأهلي تعاقد رسميا مع أليو ديانج واستعار رمضان صبحي لموسم جديد من هدرسفيلد، فماذا بعد ذلك؟

صفقة جديدة أصبحت على أعتاب الانتقال لـ الأهلي، وهو محمود متولي مدافع الإسماعيلي حسبما علم FilGoal.com.

نقاش الخطيب ولاسارتي من المنتظر أن يشهد الحديث عن إمكانية إبرام صفقات جديدة ومعرفة احتياجات الجهاز الفني في الفترة المقبلة بخصوص الوافدين الجدد.

الملف الثالث

آخر الملفات على طاولة اجتماع الخطيب مع مدرب الأهلي سيكون ملف الراحلين من صفوف الفريق.

الأهلي تلقى أكثر من عرض رسمي خلال الفترة الماضية بخصوص أكثر من لاعب في صفوفه، وحتى الآن لم يتضح موقف أي لاعب.

الاجتماع سيشهد حسم مصير كل العروض التي وصلت للنادي مؤخرا، سواء طلب الإعارات أو البيع النهائي.

وتلقى الأهلي عرضا من الجونة يطلب من خلاله تجديد إعارة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد حمدي ومحمود الجزار، كما طلب سموحة التعاقد مع إسلام محارب.

لاسارتي سيحدد في اجتماعه مع عبد الحفيظ والخطيب الأسماء التي يرغب في الاستغناء عنها في صفوف الفريق، على أن يتم مناقشة ذلك في وقت لاحق مع لجنة التخطيط في النادي برئاسة طه إسماعيل، حسبما علم FilGoal.com.

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