دروجبا وبيرلو ضمن أساطير لعبة "فيفا 20"

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 22:13

كتب : محمد يسري

ديديه دروجبا - فيفا 20

أساطير جديدة تضاف إلى اللعبة المنتظر صدورها في سبتمبر المقبل: فيفا 20.

وأعلنت شركة "EA Sport" المنتجة والمطورة للعبة فيفا 20 عن إضافة لاعبين جُدد كأساطير للعبة "Icons" في النسخة المقبلة من اللعبة.

وحتى الآن أعلنت عن تواجد الإيطالي أندريا بيرلو والإيفواري ديديه دروجبا والإنجليزي إيان رايت والهولندي رونالد كويمان في نسخة اللعبة لعام 2020.

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ولم تعلن الشركة عن قدرات الأساطير الجديدة في اللعبة حتى الآن.

اللاعبون الجدد سيتوافروا في طور "فيفا ألتيميت تيم" أو FUT، حيث يمكنك أن تشكل فريقك الخاص بك وتلعب به عبر الإنترنت، لكن لزيادة التناغم بين لاعبي فريقك عليك اختيار عناصر من نفس الدولة أو من نفس الدوري.

ولن تتوافر البطاقات الجديدة للاعبين في الطور العادي من اللعبة.

ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن أساطير جدد في الفترة المقبلة وحتى تاريخ صدور اللعبة، وتشير التقارير إلى أن زين الدين زيدان نجم فرنسا وريال مدريد ويوفنتوس السابق سيكون حاضرا في اللعبة الجديدة وسيظهر على غلاف النسخة الخاصة بالأساطير.

وجود أساطير أو Icons في فيفا ليس بالأمر الجديد.

منذ نسخة 2018 وفيفا تضع في طور FUT عدة أساطير، وصل عددهم إلى 74 بطاقة في نسخة العام الماضي.

أبرز Icons فيفا هم: بيليه ورونالدو نازاريو وفرانز بيكنباور وإيزيبيو ويوان كرويف ورود خوليت وباتريك فييرا.

وستصدر اللعبة يوم 27 سبتمبر المقبل، وسيظهر إدين هازارد نجم ريال مدريد الجديد على غلاف النسخة العادية من اللعبة، بينما يسظهر فيرجيل فان دايك على غلاف النسخة الخاصة بدوري أبطال أوروبا.

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