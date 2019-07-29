يونايتد وسان جيرمان مهتمان.. بن يدر يرفض عرضا ضخما من الصين من أجل البقاء في أوروبا

رفض وسام بن يدر مهاجم إشبيلية عرضا من سينوبو جوان الصيني للانضمام إليه خلال الانتقالات الصيفية الجارية لمواصلة مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وذكرت التقارير الصحفية أن اللاعب الفرنسي كان سيحصل على مليون يورو شهريا حال انتقاله إلى الصين.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم لاعب إشبيلية.

وقال بن يدر لموقع "إيه بي سي" في وقت سابق عن مستقبله: "أحلم باللعب في أكبر المستويات وفي أكبر أندية العالم بجوار لاعبين من طراز عالمي".

وتابع "لا أستطيع عدم احترام إشبيلية ولكن الأمر بيدهم وفي الوقت ذاته أنا لست قلقا وأشعر أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل".

وانضم بن يدر إلى إشبيلية قادما من تولوز في عام 2016 مقابل 9 مليون يورو وسجل معهم منذ ذلك الوقت 70 هدفا في 138 مباراة وصنع 22 هدفا آخرين.

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