فرانس فوتبول: بلان رفض عرضا لتدريب زينيت

رفض لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان عرضا لتدريب فريق زينيت الروسي.

وبحسب "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن بلان رفض تدريب بطل الدوري الروسي انتظارا لعروض أفضل في الفترة المقبلة.

ولا يتولى بلان تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان في 2016.

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية قد أشارت إلى أن بلان قد يكون مدربا لمنتخب المغرب خلفا لـ هيرفي رينار الذي رحل عن تدريب المنتخب.

وسبق لبلان تدريب منتخب فرنسا ونادي بوردو من قبل.

بلان (53 عاما) بدأ مسيرته التدريبية مع بوردو وقاده للفوز بلقب دوري تاريخي عام 2009، ليتحوّل إلى تدريب بلاده فرنسا عام 2010.

مع الديوك، فشل بلان في ترك بصمته، وودع يورو 2012 من ربع النهائي بأداء باهت.

أما محطته الأخيرة فكانت رفقة باريس سان جيرمان بين 2013 و2016، ومعه حقق 11 بطولة، دون أن يحقق أي نجاحات في دوري أبطال أوروبا، ليرحل عن تدريب الفريق ويبتعد عن التدريب لـ3 سنوات.

بلان فاز بالدوري الفرنسي 4 مرات، منها مرة مع بوردو و3 مع باريس سان جيرمان.

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