نيدفيد: المنافسة على الدوري الإيطالي صعبة.. ودي ليخت مستقبل يوفنتوس

يرى بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس ولاعبه السابق أن المنافسة على الدوري الإيطالي ستكون صعبة للغاية هذا الموسم مشيدا بماوريسيو ساري مدرب الفريق الجديد.

وقال نيدفيد في تصريحات لشبكة "سكاي" إيطاليا عن ساري: "تأثيره قوي للغاية لكننا لن نرى عمله في الفترة الحالية بكل تأكيد".

وتابع "يقوم بعمل مختلف عن الذي كان يقوم به (ماكس) أليجري".

وعن موقف باولو ديبالا مع الفريق "تلقينا العديد من العروض لكننا سننتظر لنقرر مصيره".

ورفض التعليق على الأنباء التي تشير لتفاوض يوفنتوس مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد "نحاول دائما التعاقد مع لاعبين، لكنني لن أتحدث عن لوكاكو أو أي لاعب أخر".

وكشف نيدفيد كواليس التعاقد مع ماتياس دي ليخت "كانت منافسة شرسة للغاية لضمه، وتنافسنا مع العديد من الفرق لكننا سعداء لأنه اختار يوفنتوس".

وأكمل "لا يزال صغيرا وكان قائدا لاياكس، قررنا التعاقد معه من أجل حاضر يوفنتوس، وأيضا المستقبل".

وعن المنافسة في الموسم المقبل "كل الفرق قامت بتعاقدات ضخمة، حتى فرق إيطاليا، أعتقد أن المنافسة على الدوري الإيطالي ستكون أصعب من السنوات الماضية".

وأتم "ستكون هناك معركة شرسة في أوروبا، العديد من الفرق قد تسبب لنا المتاعب لكن يوفنتوس جاهز دائما".

وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس قادما من أياكس في فترة الانتقالات الحالية.

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