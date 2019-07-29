إنتر ميلان: قدمنا عرضا هاما ليونايتد من أجل لوكاكو.. ولكن

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 20:34

كتب : رامي جمال

روميلو لوكاكو - يونايتد - باريس

قال بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان إن ناديه قدم عرضا وصفه بالمهم لمانشستر يونايتد من أجل ضم روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الإنجليزي.

وقال ماروتا لشبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي اليوم الاثنين: "قدمنا عرضا هاما ليونايتد من أجل لوكاكو لكن إدارة يونايتد تطالب بمبلغ كبير".

وأضاف "مازلنا نعمل على إتمام الصفقة ولا أعرف ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

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وأتم ماروتا "عالم كرة القدم غريب للغاية".

لوكاكو البالغ من العمر 26 عاما لعب مع يونايتد 96 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهم 42 هدفا.

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