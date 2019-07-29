سكاي: إيفرتون يقدم العرض الثاني لضم زاها.. وعرض 2 من لاعبيه لكريستال بالاس

قدم نادي إيفرتون عرضه الثاني من أجل ضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح فريق كريستال بالاس وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وكان إيفرتون قدم عرضا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني للحصول على صاحب الـ 26 عاما في العرض الأول.

وكشف تقرير سكاي سبورت أن إيفرتون تقدم اليوم الاثنين بعرض جديد لضم زاها يشمل نفس القيمة المالية 55 مليون استرليني بالإضافة إلى الاستغناء عن 2 من لاعبيه لكريستال بالاس.

وأوضح التقرير أن إيفرتون أبلغ كريستال بالاس استعداده لترك الثنائي سينك توسون وجيمس مكارثي.

وحاول أرسنال ضم زاها من بالاس خلال السوق الجارية، وتقدم فعليا بعرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض وطلب بالاس الحصول على 80 مليون للتخلي عن اللاعب، ما دفع أرسنال للتوجه إلى ليل وضم نيكولاس بيبي. (طالع التفاصيل)

وكان زاها قد أبلغ إدارة بالاس بأنه يرغب في الرحيل خلال السوق الصيفية الجارية بعد عودته من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

الجناح الإيفواري صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع كريستال بالاس حتى 2023.

زاها خريج أكاديمية بالاس انضم إلى مانشستر يونايتد في 2013 قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة لـ بالاس، لينضم بشكل نهائي في 2015.

ولعب زاها 36 مباراة الموسم الماضي مع بالاس ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وظهر زاها في بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر وشارك في 5 مباريات ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

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