فرج عامر: طلبت ضم إسلام محارب من الأهلي

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 20:10

كتب : بسام أبوبكر

إسلام محارب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة طلبه التعاقد مع إسلام محارب لاعب الأهلي

وقال فرج عامر: "أتمنى عودة إسلام محارب إلى سموحة من جديد".

وأضاف في تصريحاته مع راديو إنرجي "بالفعل طلبت من الأهلي التعاقد مع محارب".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – اتجاه في الأهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمة الإفريقية للأدوار التمهيدية مدرب حراس الأهلي: هناك حملة ضدي.. انظروا إلى اهتمام أستون فيلا وأرسنال بالشناوي أمير مرتضى: تضررنا من عدم انتظام مسابقة الدوري.. وقارنوا نتيجة تدعيمات الأهلي وبيراميدز الأهلي يكشف حجم إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي

وتابع "نحن في انتظار قرار الأهلي النهائي بخصوص إسلام محارب وأتمنى التعاقد معه".

وأتم "سموحة سيعود للمربع الذهبي من جديد في الدوري الموسم المقبل".

محارب انضم إلى الأهلي قادما من سموحة في 2017.

الجناح صاحب الـ 27 عاما شارك مع الأهلي في 12 مباراة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ الأهلي، وسجل محارب 8 أهداف وصنع 4 خلال ظهوره في 53 مباراة مع الفريق في كل البطولات.

مع سموحة، شارك محارب في 62 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 7.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - الزمالك سيحاول لمرة أخيرة ضم عواد.. "بعد تصريحاته"

الإنتاج الحربي لـ في الجول: محمود حمادة إلى بيراميدز

خبر في الجول – اتجاه في الأهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمة الإفريقية للأدوار التمهيدية

رابطة الأندية ترسل خطابا لاتحاد الكرة بـ3 طلبات لإجراء انتخاباتها

خبر في الجول - فحص طبي أخير للاطمئنان على محمود علاء.. واللاعب سيشارك في التدريبات

في الدوري الأهلي سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

فرانس فوتبول: بلان رفض عرضا لتدريب زينيت 19 دقيقة | أوروبا
لا جديد.. رسميا - ريال مدريد يعير مايورال مجددا إلى ليفانتي 48 دقيقة | أوروبا
رسميا - بيراميدز يعلن ضم عطوة وحمادة ساعة | الدوري المصري
نيدفيد: المنافسة على الدوري الإيطالي صعبة.. ودي ليخت مستقبل يوفنتوس ساعة | أوروبا
من الزمالك إلى الإسكندرية.. عمر صلاح يوقع على عقود انتقاله لـ سموحة ساعة | الدوري المصري
إنتر ميلان: قدمنا عرضا هاما ليونايتد من أجل لوكاكو.. ولكن ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك