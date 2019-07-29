فرج عامر: طلبت ضم إسلام محارب من الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة طلبه التعاقد مع إسلام محارب لاعب الأهلي

وقال فرج عامر: "أتمنى عودة إسلام محارب إلى سموحة من جديد".

وأضاف في تصريحاته مع راديو إنرجي "بالفعل طلبت من الأهلي التعاقد مع محارب".

وتابع "نحن في انتظار قرار الأهلي النهائي بخصوص إسلام محارب وأتمنى التعاقد معه".

وأتم "سموحة سيعود للمربع الذهبي من جديد في الدوري الموسم المقبل".

محارب انضم إلى الأهلي قادما من سموحة في 2017.

الجناح صاحب الـ 27 عاما شارك مع الأهلي في 12 مباراة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين.

منذ انضمامه لـ الأهلي، وسجل محارب 8 أهداف وصنع 4 خلال ظهوره في 53 مباراة مع الفريق في كل البطولات.

مع سموحة، شارك محارب في 62 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 7.

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