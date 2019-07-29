جدول الدوري الإيطالي.. بداية صعبة لميلان ومباريات متفاوتة ليوفنتوس وختام شرس لنابولي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن جدول مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020.

وتبدأ المسابقة يوم الأحد 24 أغسطس المقبل، وستنتهي يوم الأحد 24 مايو 2020، كما سيشهد الدوري الإيطالي لعب 3 جولات خلال وسط الأسبوع، أيام 25 سبتمبر و30 أكتوبر و22 إبريل.

كما سيتوقف الدوري الإيطالي بسبب التوقف الدولي 4 مرات.

وستبدأ فترة الراحة الشتوية يوم 23 ديسمبر 2019 وتستمر حتى 5 يناير 2020.

ويفتتح يوفنتوس حامل اللقب، المسابقة بمواجهة بارما في الجولة الأولى، كما تشهد نفس الجولة مباراة فيورنتينا ونابولي.

الجولة الثانية ستشهد مباريات نارية، يوفنتوس سيواجه نابولي وروما يلعب مع لاتسيو في دربي روما.

أما دربي ميلان –الدربي الوحيد بين فريقين حققا دوري أبطال أوروبا- بين ميلان وانتر فسيُلعب في الجولة الرابعة على ملعب الأول.

كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر سيُلعب في الجولة السابعة للدوري على ملعب الإنتر.

وفي الجولة التاسعة سيستضيف روما نظيره ميلان.

جدول ميلان سيستمر بمواجهات قوية متتاليية، في الجولة 11 سيواجه لاتسيو وفي الجولة 12 سيحل ضيفا على يوفنتوس، وفي الجولة 13 يستضيف نابولي.

الجولة 15 من الدوري ستشهد مواجهات شرسة، إنتر سيستضيف روما ويوفنتوس سيحل ضيفا على لاتسيو.

ويختتم نابولي الدور الأول بمواجهات قوية، حيث يستضيف إنتر في الجولة 18، قبل أن يخرج لمواجهة لاتسيو في الجولة 19، والتي ستشهد أيضا مواجهة بين روما ويوفنتوس.

وتلعب مباريات الدور الثاني من الدوري الإيطالي بنفس ترتيب جولات الدور الأول من الدوري.

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