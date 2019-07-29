تقرير: دارميان على ردار برشلونة "توفيرا للنفقات"

دخل ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد دائرة اهتمامات برشلونة مؤخرا، ليس لجودته ولكن لتوافر المواصفات التي يبحث عنها النادي الكتالوني في الظهير الإيطالي.

وبحسب شبكة "إيه إس بي إن" الأمريكية فإن أنظار برشلونة اتجهت لدارميان والسبب: ثمنه القليل، وذلك بحسب ما علمته من مصادر لها داخل الفريق.

نية مانشستر يونايتد في الاستغناء عن دارميان ستكون سببا في بيعه بمبلغ قليل، وهو ما يتوافر مع رغبة برشلونة في التعاقد مع ظهير أيسر.

وخرج دارميان من قائمة مانشستر يونايتد التي ستخوض ودية ضد فريق كريستيانسود النرويجي.

برشلونة يحتاج لضم ظهير أيسر، إذ لا يمتلك الفريق سوى خوردي ألبا، والخيارات الأولية المطروحة في السوق ستكلف خزائن النادي الكثير من الأموال بحسب التقرير.

النادي اهتم بـ: دافيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ، وجونيور فيربو ظهير ريال بيتيس وفيليب ماكس ظهير أوجسبورج، لكن ارتفاع أسعار تلك الأسماء يحول دون التوقيع معهم.

كما أن برشلونة لم ينجح في التعاقد مع ألبيرتو مورينو بعد نهاية عقده مع ليفربول، وكذلك فيلبي لويس الذي انتهى تعاقده مع أتليتكو مدريد وفضل العودة للبرازيل واللعب لفلامنجو فريق طفولته.

وكان برشلونة قد استغنى عن خدمات الظهير الشاب مارك كوكوريا لصالح نادي خيتافي.

وانتقل دارميان إلى يونايتد صيف 2015 قادما من تورينو.

صاحب الـ29 عاما يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر والأيمن، وشارك مع الشياطين الحمر في 92 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفا وصنع 4.

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