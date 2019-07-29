رسميا – جناح الجونة إلى سموحة

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي رحيل محمد نادي إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد محمد نادي جناح الجونة كان ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، ولكنه جدد للفريق لمدة موسم قبل لقاء الزمالك.

تجديد نادي مع الجونة، جاء بهدف بيعه إلى سموحة بمقابل مادي.

وحرص نادي الجونة على تمني التوفيق لـ محمد نادي مع فريقه الجديد سموحة.

صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى الجونة قادما من النصر للتعدين، والآن يستعد لخوض رحلة جديدة مع الفريق السكندي.

ولعب نادي 26 مباراة الموسم الماضي مع الجونة ونجح في التسجيل مرتين وصناعة 4 أهداف.

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