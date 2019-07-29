مدرب سبورتنج لشبونة يعترف: برونو فيرنانديز قد يغادر

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - سبورتنج لشبونة

اعترف مارسيل كايزر المدير الفني لسبورتنج لشبونة أن قائد فريقه برونو فيرنانديز قد يغادر صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وربطت العديد من التقارير الصحفية اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عاما بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وتحدث كايزر للصحفيين قائلا: "سنرى إن كنا نستطيع الحفاظ على لاعبينا وسنرى بعدها ماذا سوف نفعل".

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وأضاف "بالطبع أتمنى بقاء فيرنانديز معنا مثل كل شخص آخر في سبورتنج لكننا لا نعرف أي شيء".

وتشير التقارير إلى أن يونايتد يريد ضم اللاعب مقابل 56 مليون يورو لكن رئيس النادي فريدريكو فارانداس قال إنه لن يبيع اللاعب لأي ناد سوى حال رفع العرض.

في الوقت ذاته قال لوتشيانو فييتو لاعب سبورتنج: "هو أهم لاعب في فريقنا وأتمنى استمراره معنا".

صاحب الـ24 عاما تم رصده أمس الأحد وهو يبكي بعدما تم استبداله في مواجهة فالنسيا الودية وسط وجود تقارير عديدة تشير إلى إنها كانت آخر مباراة له بقميص لشبونة.

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