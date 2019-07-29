فيراتي عن نيمار: سان جيرمان لا ينبغي أن يبقى على لاعب يريد الرحيل

قال ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان إن ناديه لا ينبغي عليه الإبقاء على أي لاعب يريد الرحيل عن صفوفه بشرط أن يكون ذلك وفقا لمتطلبات النادي.

وتحدث فيراتي لإذاعة "أر إم سي" الفرنسية عن احتمالية رحيل نيمار إلى برشلونة وقال: "عندما يريد أي لاعب الرحيل عن النادي يجب أن يتركه النادي بالطبع طبقا لمتطلبات الإدارة".

واستدرك "لكن لا ينبغي الإبقاء على لاعب يريد الرحيل وبكل تأكيد سأشعر بالضيق إن رحل نيمار".

وأضاف "لم أسمعه يوما يطلب الرحيل ولا أعلم ماذا قال للإدارة، لكن على المستوى الشخصي أفضل استمراره معنا".

وانضم نيمار إلى سان جيرمان قادما من برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو كانت قيمة فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني وأصبح أغلى لاعب في التاريخ.

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