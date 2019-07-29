تقرير – هل كانت مسيرة لوكاكو مع مانشستر يونايتد فاشلة

لم يشارك روميلو لوكاكو في فترة الإعداد للموسم الجديد رفقة فريقه مانشستر يونايتد والسبب كما يقول مدرب الفريق أولي جونار سولشاير يعود إلى إصابة المهاجم البلجيكي.

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

لكن بعض التقارير تشير إلى أنه تم تركه عمدا كي يواصل عملية انتقاله إلى إنتر ميلان.

وحال رحيله عن يونايتد بعد عامين فقط من ارتدائه قميص الشياطين الحُمر هل كانت مسيرة المهاجم البلجيكي فاشلة مع الفريق؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا مطولا عن مسيرة لوكاكو مع يونايتد بالأرقام وتساءلت هل سيفتقده النادي حال رحيله؟

منذ موسم 2012-2013 لوكاكو هو ثالث أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي خلف سيرجيو أجويرو وهاري كين فقط.

وعندما انتقل لوكاكو إلى يونايتد في عام 2017 كان رابع لاعب يسجل 80 هدفا في البريميرليج قبل أن يتم عامه الـ24 بعدما سجل أهدافه رفقة إيفرتون ووست بروميتش ألبيون فيما لم يسجل أي هدف مع تشيلسي.

ولكن رغم ذلك لم يظفر لوكاكو بأي لقب في إنجلترا أبدا واللقب الوحيد الذي ظفر به كان الدوري البلجيكي مع أندرلخت.

في موسميه مع يونايتد سجل لوكاكو 27 و15 هدفا على التوالي وهو أفضل مما حظي به ماركوس راشفورد 13 هدفا، و17 هدفا في أفضل مواسم أنتوني مارسيال وحدث ذلك في 2015-2016.

أما لوكاكو في أول موسم له مع يونايتد كان اللاعب رقم 11 في تاريخ النادي الذي يسجل 25 هدفا أو أكثر منذ موسم 1992-1993 بل إنه تخطى مدربه الحالي وأندي كول اللذان سجلا 25 هدفا في أول مواسمهما مع الفريق.

بينما سجل لوكاكو تحديدا 27 هدفا.

هل أسلوب لعبه يلعب ضده؟

عانى يونايتد من تخبط كبير خلال السنوات الأخيرة في تحديد أسلوب معين للعبه ولكن مع جوزيه مورينيو سجل لوكاكو 27 هدفا أما بعد إقالة المدرب البرتغالي سجل 9 أهداف فقط.

تلك الأهداف جاء منها 6 في 3 مباريات بعدما سجل هدفين في كل منهم، وهو لم يلعب في آخر مباراتين في الموسم الماضي مع الفريق للإصابة.

في الفترة المقبلة ألمح سولشاير إلى أنه سيعتمد على مهاجم وحيد ويلعب خلفه ثلاثة لاعبين ويعتمد في الوديات على راشفورد ومارسيال والمهاجم الشاب ماسون جرينوود وجيسي لينجارد.

اعتماد سولشاير على تلك الأسماء يأتي لسرعتهم في تبادل الأدوار وتغطية مساحات كبيرة في الملعب.

ليظل السؤال هل لوكاكو لاعب يعاني من الكسل في الملعب؟

في الموسم الماضي من البريميرليج غطى لوكاكو مساحات في الملعب أقل من راشفورد وأليكسيس سانشيز لكنه قام بالركض أكثر منهم وجاء في تلك الإحصائية خلف راشفورد فقط.

وبتطبيق تلك الإحصائية مع المهاجمين في الأندية الأخرى فإن لوكاكو غطى مساحات في الملعب أقل من هاري كين وأجويرو وأوليفييه جيرو لكنه ركض أكثر منهم وتفوق مهاجم تشيلسي عليه فقط في الترتيب.

هل سيفتقده يونايتد؟

رغم كونه من أفضل 20 هدفا في البريميرليج لكن هناك احتمالية ألا يشعر يونايتد بافتقاد لوكاكو.

الإحصائيات تشير إلى أن يونايتد فاز في 62.5% من مبارياته حينما لا يبدأ لوكاكو المباراة مقابل 55.8% حال مشاركته أساسيا.

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