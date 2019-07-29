سكاي: إيفرتون يحاول ضم مدافع تشيلسي على سبيل الإعارة

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 18:10

كتب : محرر في الجول

فيكايو توموري

يحاول مسؤولو إيفرتون التعاقد مع فيكايو توموري مدافع فريق تشيلسي على سبيل الإعارة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن إيفرتون يرى في توموري المدافع الأنسب لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتجاه لاستعارة توموري يأتي بعد فشل الفريق في ضم كورت زوما بصفة نهائية من تشيلسي بعدما لعب المدافع الفرنسي لإيفرتون في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

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وقضى توموري الموسم الماضي معارا لفريق ديربي كاونتي تحت قيادة فرانك لامبارد الذي تولى تدريب تشيلسي في الموسم الحالي، لكن يبدو أن لامبارد يرى إن توموري يحتاج للخروج للإعارة للحصول على فرصة لعب أكبر.

ويعد توموري من خريجي أكاديمية تشيلسي، كما لعب معارا مع فرق برايتون وهال سيتي من قبل بالإضافة لـ ديربي كاونتي.

توموري (21 عاما) خاض مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول لتشيلسي ولمدة 30 دقيقة فقط كانت في الدوري الإنجليزي.

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