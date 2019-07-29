نفى حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، صحة وجود نسبة لنادي النصر من عائد بيع إسلام عيسى إلى بيراميدز.

إسلام عيسى انتقل رسميا إلى بيراميدز قبل حوالي أسبوع، وعلم FilGoal.com من مصدر داخل المصري أن قيمة الصفقة بلغت 40 مليون جنيه.

وصرّح عمار لـFilGaol.com: "نادي النصر ليس له أي نسبة من عائد بيع إسلام عيسى إلى بيراميدز".

وأكد: "لا صحة لوجود بند ينص على تقاضي النصر 20% من قيمة إعادة بيعه".

وأضاف: "جدولنا مستحقات نادي النصر طوال الفترة الماضية على دفعات شهرية، لكن بعد انتقال اللاعب إلى بيراميدز، سيتم سداد باقي المبلغ المستحق لنادي النصر البالغ 3,5 ملايين جنيه".

وواصل: "تسلمنا اليوم في الحساب البنكي لنادي المصري الشيك الثاني والأخير من قيمة انتقال إسلام عيسى إلى بيراميدز".

وأتم: "سنعتمد بقية الإجراءات البنكية وتوجيه الصرف أولا لرواتب العاملين المتأخرة ومقدمات عقود اللاعبين ومعسكرات الفريق".

إسلام عيسى يعد أغلى صفقة في تاريخ المصري، بعدما انتقل قادما من نادي النصر مقابل 10 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم قبل الماضي.

وشارك إسلام عيسى مع المصري في 29 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 7 أهداف وصنع هدفا واحدا.

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