فرانس فوتبول: موناكو يستهدف التعاقد مع بونجاح بسبب أمم إفريقيا

أداء قوي قدمه بغداد بونجاح مع الجزائر في كأس أمم إفريقيا جعله يدخل دائرة اهتمامات فريق موناكو الفرنسي.

ويرغب نادي موناكو في التعاقد مع بغداد بونجاح مهاجم نادي السد بحسب تقرير لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

اهتمام موناكو بخدمات بونجاح يأتي عقب "انبهار الفريق" بما قدمه المهاجم الجزائري خلال مشاركته مع محاربي الصحراء والإسهام في الفوز باللقب، وفقا لما نشره التقرير.

وقد يفضل بونجاح خوض تجربة احتراف في أوروبا، وأشارت أن الصفقة ربما تكلف موناكو 15 مليون يورو.

رغبة ليوناردو يارديم في ضم مهاجم لصفوف موناكو تأتي تحسبا لرحيل راداميل فالكاو أو ستيفان يوفيتش عن الفريق.

لكن بونجاح ليس الاسم الوحيد الذي دخل دائرة اهتمامات موناكو لتدعيم مركز رأس الحربة.

فريق الإمارة وضع قائمة أخرى ضمت كل من: ماريو بالوتيلي الذي انتهى تعاقده مارسيليا وكريستيان بينتيكي مهاجم كريستال بالاس وجيوفاني سيميوني مهاجم فيورنتينا.

بونجاح صاحب الـ27 عاما، انتقل إلى السد في ديسمبر 2015 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب بونجاح 28 مباراة مع السد في كل المسابقات في الموسم الماضي وسجل 41 هدفا وصنع 9 أهداف.

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