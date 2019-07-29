يسابق النادي المصري الزمن لتدعيم خط دفاعه قبل نهاية الشهر الجاري، لكنه يواجه صعوبات كبيرة في التعاقد مع أهدافه.

FilGoal.com علم أن المصري يستهدف ضم إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية، وكان المصري قد اقترب من حسم الصفقة مقابل 3 ملايين جنيه بالفعل، لكن إدارة الداخلية رفعت طلباتها المادية إلى 7 ملايين جنيه.

أبو اليزيد ليس المدافع الوحيد الذي يعمل المصري على ضمه، بل أحمد عبد الرسول مدافع بتروجت بدوره أحد الأسماء التي عمل المصري على ضمها مقابل 3 ملايين جنيه أيضا.

لكن نادي بتروجت تمسك بالحصول على 5 ملايين جنيه، كما أن هناك عوامل أخرى تعيق إتمام الصفقة مثل تمسك محمد عودة مدرب الفريق البترولي بلاعبه، مع وصول عروض من أخرى في الدوري الممتاز.

إدارة المصري تسعى لتدعيم خط دفاعها بناءً على طلب المدرب إيهاب جلال في أسرع وقت، قبل إغلاق باب القيد الإفريقي بنهاية الشهر الجاري.

المصري يشارك في كأس الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري المصري لموسم 2018\2019، ويسعى لظهور أفضل من النسخة الماضية.

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