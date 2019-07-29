سكاي: كل شيء تم.. بيبي يخضع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه لـ أرسنال خلال أيام

"كل شيء تم".. هكذا كتبت شبكة سكاي سبورتس عن صفقة انتقال نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي إلى أرسنال.

أرسنال توصل لاتفاق نهائي مع ليل الفرنسي بخصوص انتقال بيبي إلى النادي اللندني، وفقا لمصادر الشبكة.

بيبي يستعد الآن ليخضع لفحوصات الفحص الطبي مع أرسنال خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل أن يوقع على عقود انضمامه لكتيبة أوناي إيمري بشكل رسمي، حسبما أشارت الشبكة.

صاحب الـ 24 عاما سيصبح لاعبا لـ أرسنال خلال هذا الأسبوع وذلك بعد وصوله لاتفاق شخصي مع النادي.

كل شيء تم والآن يتبقى فقط الإعلان الرسمي عقب الانتهاء من إجراءات الفحص الطبي.

أرسنال سيدفع 80 مليون يورو إلى نادي ليل الفرنسي من أجل بيبي، ولكن الأموال ستدفع على مدار 5 سنوات وفقا لتقارير بريطانية سابقة.

بيبي انتقل إلى ليل في 2017 قادما من أنجيه الفرنسي، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2022.

ولعب بيبي 41 مباراة الموسم الماضي بقميص ليل ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 12.

طوال مشواره مع ليل، سجل بيبي 37 هدفا وصنع 17 في 79 مباراة مع الفريق الفرنسي.

على المستوى الدولي، شارك الجناح مع منتخب بلاده كوت ديفوار في 11 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وتواجد بيبي في قائمة منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 وشارك في 3 مباريات ولم يُسجل.

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