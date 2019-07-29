ليكيب: مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض لضم مهاجم ليون

يسعد نادي مانشستر يونايتد للتقدم بعرض من أجل ضم موسى ديمبيلي مهاجم ليون خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال التقرير إن مهاجم ليون صاحب الـ23 عاما سيصل سعره إلى 40 مليون جنيه إسترليني.

ديمبيلي انضم إلى ليون قادما من سيلتك في صيف 2018 بمبلغ 22 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك المهاجم الفرنسي خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بالدوري الفرنسي سجل خلالها 15 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويستعد مانشستر يونايتد لخسارة جهود مهاجمه روميلو لوكاكو الذي اقترب من الرحيل إما إلى إنتر ميلان أو يوفنتوس بحسب تقارير صحفية.

ديمبيلي لم يمثل منتخب فرنسا الأول بعد، لكنه مثل منتخب فرنسا تحت 21 عاما ولعب 20 مباراة سجل خلالها 11 هدفا.

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