وكيله: عائلة بيل لم تمنعه من الرحيل إلى الصين.. ليسوا السبب في فشل الصفقة

قال جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل جناح ريال مدريد إنه لا صحة لما يشاع عن أن اللاعب وعائلته كانوا السبب الرئيسي وراء فشل انضمامه إلى فريق جيانجسو صانينج الصيني، مشددا على أنه مستعد للرحيل إلى الصين.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وصرح وكيل أعمال النجم الويلزي لشبكة "سكاي سبورتس" قائلا: "التقارير التي تقول إن بيل وعائلته لم يكونوا مستعدين للرحيل إلى الصين خطأ تماما".

وأضاف "أي قصص تتحدث عن بيل أو عائلته أنهم السبب في فشل الصفقة خاطئة".

تقارير كثيرة أكدت أن جاريث بيل في طريقه للانضمام إلى نادي جيانجسو صانينج إلا أن الصفقة توقفت فجأة.

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن عائلة بيل حالت دون رحيله إلى الصين، وطلبت من وكيله البحث عن ناد في أوروبا، وهو ما نفاه بارنيت.

أمام بعض التقارير الأخرى فقالت إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرر في اللحظة الأخيرة أن يستمر اللاعب مع الفريق، خاصة وأنه أخبر النادي الصيني أنه لن يضم اللاعب مجانا.

وأشارت شبكة "سكاي" إلى أن أي صفقة محتملة في الصين من أجل بيل يجب أن تتم قبل يوم الأربعاء وهو موعد إغلاق سوق الانتقالات في الصين.

وكان نادي صانينج قد ضم الكرواتي إيفان سانتيني من أندرلخت ما يعني أنه لم يعد هناك مكانا للاعب أجنبي في صفوفه ويغلق الباب أمام بيل.

وانضم الجناح الويلزي إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادما من توتنام بمبلغ 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 42 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتعرض بيل لعدد كبير من الإصابات خلال فترة تواجده مع ريال مدريد أبعدته عن تقديم مستواه المعهود، آخرها كان في شهر مارس الماضي.

وبلغت مدة غياب بيل عن ريال مدريد للإصابة ما يقارب 345 يوما مقسمة على أعوامه مع النادي منذ عام 2013 وحتى 2019.

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