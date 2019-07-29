أزمة في فالنسيا.. الشرطة تصل مقر النادي وأليماني ومارسيلينو أقرب للرحيل

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 15:53

كتب : إسلام أحمد

مارسيلينو جارسيا - فالنسيا

لا يبدو أن موسم فالنسيا سيبدأ بشكل رائع في ظل الأزمات التي تلاحق الفريق بسبب مالكه بيتر ليم والمشاكل التي تلوح في الأفق مع ماثيو أليماني المدير الرياضي.

أليماني وصل لمقر النادي لعقد اجتماع مع أنيل مورثي رئيس النادي للحديث عن أهداف النادي قصيرة الأمد وفقا لـ "ماركا" الإسبانية.

يأتي السبب الرئيسي في اقتراب أليماني من الرحيل بسبب خلافات في وجهات النظر عقب اجتماع عُقد في سنغافورة في 19 يوليو الماضي.

الشرطة وصلت إلى مقر الخفافيش من أجل إتاحة وصول مورثي لمقر النادي بسبب الحشد الجماهيري خارجه.

أزمة أليماني لن تنتهي برحيله بل قد تعني رحيل المدير الفني مارسيلينو بعد موسمين على رأس الإدارة الفنية للفريق.

ولا يبدو مارسيلينو سعيدا بما يحدث في أرجاء النادي مع غموض مستقبله وفي ظل عدم قبوله العمل بدون أليماني.

ووصل فالنسيا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ويفتتح مواجهات الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد.

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فالنسيا الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا

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