يوفنتوس يواجه مشكلة بسبب كريستيانو رونالدو

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي مشكلة مع منظمي مباراة نجوم الدوري الكوري الجنوبي بسبب غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن منظم المباراة الودية تضرر من غياب البرتغالي الذي لم يشارك على الأقل لشوط واحد ويبحث عن حلول لذلك الموقف.

وتعادل يوفنتوس بثلاثة أهداف لكل فريق أمام نجوم الكوري الجنوبي الجمعة الماضية.

الشركة المنظمة أصدرت بيانا تفسر فيه سبب عدم مشاركة رونالدو "نعتذر لجماهيرنا عن عدم مشاركة رونالدو في المباراة، إذ اكتشفنا أنه يعاني من مشاكل عضلية".

"سوف نكون أكثر انتباها حتى لا نُحبط جماهير الدوري الكوري الجنوبي".

ولم يتفق الطرفين على مشاركة البرتغالي البالغ 34 عاما في المباراة الودية أو الحصول على عائد مادي إضافي نظيره مشاركته لشوط واحد على الأقل.

المباراة شهدت مشاكل لوجيستية بعدما وصل لاعبو السيدة العجوز إلى العاصمة سيول قبل 7 ساعات فقط من بداية المباراة.

وعانى لاعبو يوفنتوس من أجل الوصول لملعب المباراة حيث وصلوا قبل بداية المباراة بـ 50 دقيقة فقط.

ويختتم يوفنتوس مواجهاته الودية بلقاء أتليتكو مدريد الإسباني في العاشر من أغسطس المقبل قبل بداية الموسم.

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