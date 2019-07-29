جارديان: بيل مستاء من رفض بيريز رحيله إلى الصين

لا يبدو هناك طريقا لرحيل الويلزي جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد بعد رفض رحيله إلى جيانسو سونينج الصيني.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رفض رحيل الجناح البالغ 30 عاما مما أدى لاستياء الأخير في ظل رفضه الانتقال لأحد الفرق الأوروبية بشكل كامل أو على سبيل الإعارة.

ووفقا لصحيفة "جارديان" الإنجليزية، يعتقد بيل أنه لا يوجد احتمال كبير في اختياره من قِبل الفرنسي زين الدين زيدان، بالنظر إلى تصريحاته العلنية الأخيرة بأنه يريد أن يغادر الويلزي وانهيار علاقته معه.

بيل تحت قيادة زيدان في الولاية الثانية خاض 8 مباريات فقط سجل خلالها هدفا وصنع آخر، ولا يبدو أنه ضمن خطط الفرنسي للموسم الجديد.

عرض الفريق الصيني المرفوض فوّت على بيل فرصة الحصول على مليون جنيه إسترليني أسبوعيا.

كما أغلق الباب أمام أي فرصة أخرى بعدما ضم الفريق المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني ليُكمل مقاعد المحترفين بقائمة الفريق في موسم الانتقالات الصيفية.

ويقضى سوق الانتقالات الصيفية (منتصف الموسم) في الصين بضم لاعبين أجنبيين وإمكانية استبدالهم بـ 2 فقط من أصل 4 محترفين وهو ما أنهى فرص بيل في الرحيل بعد ضم جيناسو لكل من البرازيلي جواو ميراندا والكرواتي سانتيني.

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