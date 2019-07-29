صلاح وموهبة الجزائر في قائمة ليفربول لمواجهتي ليون وسيتي

تواجد اسم محمد صلاح نجم ليفربول في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

واختار يورجن كلوب المدير الفني للريدز 29 لاعبًا لقائمة معسكر إيفيان هذا الأسبوع، حسب موقع ناديه.

وعاد الشاب الجزائري ياسر العروسي لقائمة الفريق بعد تعافيه من الإصابة القوية التي لحقت به في لقاء إشبيلية الودي الأسبوع الماضي.

يتوجه الريدز من إدنبره إلى فرنسا يوم الإثنين للاستعداد لمواجهة أولمبيك ليون في جنيف مساء الأربعاء.

وسيعزز الفريق صفوفه بانضمام أليسون بيكر، روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا، محمد صلاح وجيردان شاكيري في إيفيان.

يغيب ريان كينت للإجهاد والذي اضطره للغياب عن مباراة الأحد أمام نابولي، لاعب الوسط سيتحدد موقفه خلال هذا الأسبوع.

وجاءت قائمة ليفربول بالشكل التالي:-

أليسون، ترينت، بروستر، دنكن، إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هوفر، كيتا، لالانا، ياسر العروسي، لونرجان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أويجنسكي، أوريجي، تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، فان دين بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

طالع أيضا:

خبر في الجول – اتجاه في الأهلي لقيد 25 لاعبا فقط في القائمة الإفريقية للأدوار التمهيدية

الشناوي: أستون فيلا وأرسنال؟ "كلام جرائد" سأرى إذا ما كانت هناك عروض رسمية أم لا

مدرب حراس الأهلي: هناك حملة ضدي.. انظروا إلى اهتمام أستون فيلا وأرسنال بالشناوي

الزمالك: 6 أسماء مرشحة لخلافة خالد جلال

صالح جمعة: أدين بالكثير للأهلي وكنت أخجل من نفسي بسبب الجماهير.. الفوز على الزمالك بطولة خاصة