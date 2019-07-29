موندو ديبورتيفو: 4 أندية ترغب في ضم مالكوم.. وبرشلونة حدد سعره

أبدت أندية أرسنال وإيفرتون وبوروسيا دورتموند ونابولي اهتمامها بضم مالكوم جناح برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

مالكوم فيليبي النادي : برشلونة برشلونة

وأشار التقرير إلى أن برشلونة حدد مبلغ 50 مليون يورو للتخلي عن خدمات الجناح البرازيلي.

صاحب الـ22 عاما انضم إلى برشلونة قادما من بوردو في صيف 2018 بمبلغ 41 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2023.

ولم يجد الجناح البرازيلي مكانا في تشكيل برشلونة الأساسي خلال الموسم الماضي وكانت مشاركاته قليلة للغاية، إذ أنه لعب 24 مباراة في كل المسابقات أغلبها كبديل وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، ذكرت في وقت سابق أن مالكوم لاعب برشلونة عرض نفسه على روما عبر وسيط (غير وكيله) لينتقل إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

وضع مالكوم تأزم أكثر مع استقدام الفرنسي أنطوان جريزمان في الصيف الحالي، ليتقلص عدد الدقائق المتوقَع حصوله عليها.

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