محارب: مرحبا ببيعي أو إعارتي.. 2019 أصعب دوري في تاريخ مصر

فتح إسلام محارب لاعب الأهلي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة بشأن وجهته القادمة.

وصرح محارب عبر القناة الأولى "أنا سليم منذ فترة طويلة، ففي يناير الماضي ابتعدت 20 يوما ثم عدت بشكل جيد ولكن لم أحصل على فرصة للعب، والأهم حققنا لقب الدوري".

وأضاف "أنا تحت أمر النادي سواء قرر إعارتي أو بيعي".

وأشار "لقد حققت الدوري الموسم الماضي، أما الموسم الحالي فهو صعب وطويل جدا، وتخلله بطولتي إفريقيا والبطولة العربية، وكان عدد اللاعبين المتاحين قليل جدا بسبب كثرة الإصابات، لذا أعتبره من أهم الدوريات في تاريخ مصر، لعبنا سنة كاملة".

وواصل "الفريق كان جيدا في مباراة الزمالك، واللاعبون رجال، لقد تعاهدنا منذ فترة طويلة على إسعاد جماهيرنا".

واختتم إسلام محارب "الفريق يسير بشكل جيد منذ تولي مارتن لاسارتي المسؤولية، وتوج مجهوده بالفوز بالدوري".





























































الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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