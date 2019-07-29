سكاي: يونايتد مهتم بضم برونو فيرنانديز.. لكن ليس بجدية

ربطت الكثير من التقارير مانشستر يونايتد بضم بورنو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة خلال السوق الصيفية الجارية، لكن وفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن الأمر لم يتخط حاجز الاهتمام فقط وليس بتلك القوة التي تطرحها التقارير الصحفية.

برونو فيرنانديس النادي : سبورتنج لشبونة مانشستر يونايتد

"سكاي" قالت :"يونايتد شاهد اللاعب من خلال شبكة كشافيه الحالية، لكنه واحد من اللاعبين الذين يفكر النادي في ضمهم، ومستوى الاهتمام تم تضخيمه فقط في البرتغال".

صاحب الـ24 عاما تم رصده وهو يبكي بعدما تم استبداله في مواجهة فالنسيا الودية وسط وجود تقارير عديدة تشير إلى أنه آخر مباراة له بقميص لشبونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت يوم الأحد إن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغا يقترب من حاجز الـ70 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات لاعب الوسط البرتغالي، وأن الاتفاق قد تم بالفعل وهو على بعد خطوة من الانضمام للشياطين الحمر. (طالع التفاصيل)

إلا أن شبكة "سكاي سبورتس" قالت خلال الأيام القليلة الماضية إن صاحب الـ24 عاما ليس في أولويات مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية. (طالع التفاصيل) وهو ما أكدته مجددا يوم الإثنين.

صاحب الـ24 عاما انضم إلى سبورتنج قادما من سامبدوريا في صيف 2017 بمبلغ 9.69 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وأحرز فرنانديس 20 هدفا في 33 مباراة شارك بها في الموسم الماضي من الدوري البرتغالي.

وتوج فرنانديس مع منتخب بلده بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على هولندا في النهائي في يونيو الماضي.

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