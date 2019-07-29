كلوب يُلمح لعدم مشاركة صلاح ضد مانشستر سيتي

ألمح يورجن كلوب مدرب ليفربول لخوض مباراة كأس الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل دون لاعبيه الأساسيين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

بعثة ليفربول تصل إلى جنوب فرنسا يوم الاثنين، مع عودة خمسة من لاعبي الفريق منهم محمد صلاح للانضمام إلى المجموعة قبل مباراة الأربعاء الودية أمام ليون في جنيف ومباراة الدرع الخيرية يوم الأحد مع مانشستر سيتي في ويمبلي.

وقال كلوب: "لن نستطيع المغامرة بأي لاعب، علينا أن ننتظر لنرى من سيكون قادرا على التدرب بشكل جيد ويستطيع الدخول للتشكيل".

واستدرك "لكن بالتأكيد علينا المشاركة بتشكيل يستطيع الفوز بالمباراة، ولا يوجد شيء بأيدينا فحتى لو امتلك 8 لاعبين فقط جاهزين سأحاول الفوز بهم".

وينضم الخماسي صلاح وروبرتو فيرمينو وأليسون بيكر لمعسكر ليفربول لأول مرة، فيما عاد المصابان نابي كيتا وشيردان شاكيري للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتابع كلوب "لا أعرف حقيقة لماذا يلعب الناس هذه المباراة إذا كانت لا تعني شيئا، لماذا لا نلغيها إذا؟".

وواصل "علينا أن نثبت قدراتنا خلال الموسم وليس في مباراة واحدة، إذا قلت إن هذه المباراة ستكون دلالة على ما سيحدث في الموسم سأكون مجنونا".

وأتم "لا أحاول بذلك أن أجد أعذارا ولكننا لعبنا فترة الإعداد للموسم الجديد دون ستة لاعبين، وعلينا أن نكون مستعدين لسيتي لأن هذا يمثل اختبارا جيدا لنا لما حققناه".

وبذلك سيكون السنغالي ساديو ماني أخر المنضمين لليفربول، حيث من المقرر أن يصل يوم الاثنين المقبل بعد مباراة الدرع الخيرية بعدما حصل على فترة راحة إضافية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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