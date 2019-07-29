كلوب: محمد صلاح بخير وعودته أمر رائع

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه نجمه المصري محمد صلاح انضم إلى الفريق في حالة جيدة قبل أيام من نهاية استعدادات الريدز للموسم الجديد.

بعثة ليفربول تصل إلى جنوب فرنسا يوم الاثنين، مع عودة خمسة من لاعبي الفريق الأول للانضمام إلى المجموعة قبل مباراة الأربعاء الودية أمام ليون في جنيف ومباراة الدرع الخيرية يوم الأحد مع مانشستر سيتي في ويمبلي.

قال كلوب عن معسكر إيفيان في تصريحات لموقع ناديه: "إنه معسكر مهم للغاية. إننا نتطلع إليه بكل تأكيد. حصلنا على معلومات منذ بضع دقائق بأن كل العائدون بخير، ويأتون في الوقت المناسب".

وأضاف "كلهم سينتظمون في المران ظهر الإثنين، صلاح وروبرتو فيرمينو وأليسون وجيردان شاكيري ونابي كيتا، وهو أمر رائع".

وواصل الألماني "لدينا مباراة يوم الأربعاء ولكن من الواضح أنه كان علينا أن نتعلم في فترة الإعداد أننا نلعب المباريات دائمًا إلى حد ما في اللحظة الخطأ، ولكن كان علينا أن نلعبها على أي حال، لذا كانت مجرد دورة تدريبية أخرى".

واستمر "بالطبع ترغب في الحصول على دورات تدريبية أكثر قليلاً مما حصلنا عليه على سبيل المثال من مباراة نابولي".

وأردف "نلعب يوم الأربعاء أمام ليون ولكن علينا أن نرى كيف نفعل ذلك، لقد حددنا موعد اللقاء منذ شهور. لم نكن نعرف في تلك اللحظة أنه سيكون أمر هام بالنسبة لشاكيري ونابي كيتا أيضًا، ولكن بصرف النظر عن ذلك، علينا أن نستعد للموسم وليس فقط لقاء الأحد، ولكن بالطبع ستكون مباراة الأحد هي الأولى المناسبة مباراة الموسم الجديد ولذا نحاول أن نكون مستعدين جيدًا قدر الإمكان".

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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