قال مصدر داخل النادي الإسماعيلي إن إدارة النادي تراجعت عن بيع عماد حمدي لاعب الفريق إلى نادي بيراميدز خشية من قلة الخبرات خاصة مع رحيل طارق طه واقتراب رحيل محمود متولي بجانب نية محمد عواد بالرحيل. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

عماد حمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وصرح المصدر قائلا: "تراجعنا عن فكرة رحيل عماد حمدي لاعب الفريق إلى بيراميدز".

وأضاف "جاء ذلك بعد انتقال طارق طه إلى بيراميدز، واقتراب رحيل محمود متولي بجانب وجود نية مؤكدة لدى عواد بالرحيل".

وواصل "أمام الخشية من قلة الخبرات سيستمر عماد حمدي مع الإسماعيلي ويستعد في الدخول في مفاوضات مع مسؤولي الدراويش لتعديل تعاقده لكي يستمر لفترة أخرى".

وأكمل "وينتظر حمدي تعديل قيمة تعاقده بعد أن قرر الإسماعيلي استمراره".

وانضم عماد حمدي صاحب الـ26 عاما إلى الإسماعيلي قادما من المنصورة في صيف 2015.

وشارك حمدي خلال الموسم المنصرم في 31 مباراة بكل المسابقات مع الدراويش سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

بيراميدز كان قد أعلن في وقت سابق عن ضم طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

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