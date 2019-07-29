اقترب الرحيل؟ يونايتد يسافر لخوض ودية في النرويج بدون لوكاكو

أعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن قائمته التي ستسافر للنرويج لمواجهة فريق كريستيانسوند ضمن استعدادات الموسم الجديد، ولم تشهد تواجد روميلو لوكاكو مهاجم الفريق.

روميلو لوكاكو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

لوكاكو غادر معسكر الشياطين الحمر في جولته التحضيرية بآسيا صباح يوم الجمعة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. واللاعب نشر صورة له بعد ذلك في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع وكيله في الطائرة.

وذكرت الصحيفة أن لوكاكو غادر معسكر فريقه في وقت مبكر صباحا متجها نحو مدينة مانشستر، وسوف يستقل طائرة أخرى ليغادر المدينة دون الكشف عن الوجهة.

وكشفت عدة تقارير صحفية عن اهتمام يوفنتوس وإنتر ميلان بالحصول على خدمات المهاجم الدولي البلجيكي صاحب الـ26 عاما.

يونايتد حدد مبلغ 75 مليون إسترليني من أجل الاستغناء عن خدمات مهاجم إيفرتون السابق.

وشهدت القائمة تواجد بول بوجبا نجم الفريق رغم تزايد تقارير رحيله إلى ريال مدريد خلال السوق الصيفية الجارية.

وجاءت القائمة التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا – لي جرانت – جويل بيريرا – سيرخيو روميرو

الدفاع: ديوجو دالوت – فيل جونز – فيكتور ليندلوف – ماركوس روخو – لوك شاو – كريس سمولينج – أكسيل توانزيبي – آرون وان بيساكا – آشلي يونج

الوسط: فريد – أنجيل جوميز – دانيل جيمس – جيسي لينجارد – خوان ماتا – نيمانيا ماتيتش – سكوت ماكتوميناي – أندرياس بيريرا – بول بوجبا – تاهيث تشونج

الهجوم: ماسون جرينوود – أنطوني مارسيال – ماركوس راشفورد

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