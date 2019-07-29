رئيس سموحة: أبو جبل أخطأ بالتوقيع للزمالك.. الصفقة لم تتم

الإثنين، 29 يوليه 2019 - 12:03

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - أبو جبل

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن صفقة انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق إلى صفوف الزمالك لم تتم بشكل رسمي.

وصرح رئيس سموحة عبر القناة الأولى "أبو جبل أخطأ بالتوقيع للزمالك، الصفقة لم تتم، وهو ما زال لاعبا بصفوف سموحة".

وأشار "هناك مشاورات عديدة مع رئيس نادي الزمالك، ولم نحسم مبادلة الحارس الشاب عمر صلاح بمحمد أبو جبل".

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ولفت فرج عامر "سأجري اتصالا هاتفيا برئيس الزمالك عصر الأحد، وسنرى ما سيحتاجه المدير الفني حسام حسن من لاعبي الزمالك".

وكان رئيس نادي الزمالك أعلن عن ضم محمد أبو جبل وحارس مرمى بتروجت محمد صبحي.

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محمد أبو جبل صاحب الـ 30 عاما يمتد عقده مع سموحة حتى 2021.

وشارك أبو جبل في 33 مباراة الموسم الحالي مع سموحة واهتزت شباكه 38 مرة في الدوري المصري.

ولعب أبو جبل من قبل بقميص الزمالك في الفترة ما بين 2013-14 و2015-16.

مع الزمالك، شارك أبو جبل في 17 مباراة واهتزت شباكه 11 مرة.

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