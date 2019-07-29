ربيعة: أردنا مصالحة الجماهير بعد مباراة صن داونز.. لأول مرة نُطالب بلقب الدوري

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي إن تلك هي المرة الأولى التي يطالب بها الفريق بالفوز بلقب الدوري بعد الخسارة من صن داونز، وأشار إلى أنهم كانوا مطالبين بمصالحة الجماهير كذلك.

وصرح ربيعة عبر قناة أون سبورت "اللاعبون تعبوا كثيرا هذا الموسم، الكل تعب من أول رئيس النادي لأصغر عامل، لقد بذلنا مجهودا كبيرا ووقعنا تحت ضغط لأنه لأول مرة تطالبنا الجماهير بالدوري، لأنه معروف أن الدوري للأهلي دائما".

وأضاف "لأول مرة نطالب بلقب الدوري بعد لقاء صن داونز، وكنا مطالبين بمصالحة الجماهير".

الأهلي كان قد ودع دوري الأبطال من ربع نهائي البطولة بعد الخسارة من صن داونز بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأشار مدافع الأهلي "لقد تجمعنا بعد مباراة صن داونز، وأكدنا أنه لا بديل أمامنا سوى بطولة الدوري، وكنا نتحدث لتحفيز بعضنا قبل كل مباراة لأن الجماهير لها حق علينا، ولا يليق أن يخرج الأهلي من دوري الأبطال بهذا السيناريو".

وواصل ربيعة "الجماهير ساندتنا ولم تتلفظ ضدنا بل هتفت لنا ودعمتنا لآخر دقيقة".

وأتم تصريحاته "اللاعبون يحتاجون الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وليس الجماهير فقط، لقد حصلت على دوري الأبطال مرتين، ولكن هناك لاعبين آخرين يتطلعون لنفس الإنجاز. كلما تواجدت في الأهلي لابد أن يتجدد الطموح".

احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

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