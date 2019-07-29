مدافع ليفربول يتحدث عن عودة صلاح وشخصيته في غرف الملابس

يشعر أندي روبرتسون مدافع ليفربول بالحماس مع عودة نجمنا المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق بعد إجازته الصيفية رغم بدء فترة الإعداد للموسم الجديد قبل أسابيع.

صلاح سينضم إلى تدريبات ليفربول يوم الإثنين بعدما نال قسطا من الراحة بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 عقب نهاية الموسم الماضي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "صلاح وروبرتو فيرمينو لاعبان مهمان، وأيضًا أليسون قدم موسمًا رائعًا".

واضاف "هم لديهم شخصيات عظيمة في غرفة الملابس، وهذا سيضيف لنا الكثير فيما هو قادم، وساديو ماني كذلك سيعود الأسبوع التالي".

وبدأ المهاجم السنغالي عطلته الصيفية القصيرة، عقب خسارة منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام الجزائر يوم الجمعة قبل الماضي، فيما يعود الثنائي البرازيلي يوم الإثنين مع صلاح بعد التتويج بلقب كوبا أمريكا.

وواصل روبرتسون "لا يهم إذا لعبوا يوم الأربعاء أمام ليون أم لا، فإن الأمر متروك تمامًا للمدير الفني لمدة ثلاثة أيام، لكن هذا لا علاقة له بالأمر، إذا عادوا إلى التدريب وعادوا إلى المكان، فسيحدث ذلك فرقًا".

وأوضح المدافع الاسكتلندي عن فترة الإعداد "الأمور أصبحت في أيدينا لنتحسن الأداء، لدينا مباراة أخرى ودية قبل أن ندخل في المنافسات الرسمية، وعلينا أن نسرع الآن".

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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