تقرير - أرسنال مهتم بضم روجاني على سبيل الإعارة

يفكر نادي أرسنال في الحصول على خدمات دانيلي روجاني مدافع يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ويسعى النادي اللندني لضم اللاعب على سبيل الإعارة، ولا يفضل التفكير في ضمه بشكل نهائي بل مجرد حل مؤقت لخط دفاعه.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي أصبح خارج الصورة تماما بعدما كان مهتم بشدة بضم المدافع الإيطالي صاحب الـ25 عاما.

روجاني انضم إلى يوفنتوس قادما من إمبولي في فبراير 2015 بمبلغ 5 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وكان الدولي الإيطالي قد جدد تعاقده مع يوفنتوس خلال شهر مارس الماضي.

وشارك روجاني خلال الموسم المنصرم في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين.

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