شدد محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي على أن تواجده داخل جدران نادي الزمالك كان بعلم ناديه بعد الاتفاق على كافة الشروط.

وخرج رئيس الزمالك ليصرح بفشل انتقال عواد إلى الزمالك بسبب مغالاة النادي الإسماعيلي ورفض الفريق الأبيض رحيل مصطفى محمد.

وقال عواد في تصريحات لـ FilGoal.com: "تواجدي في نادي الزمالك كان بعلم من النادي الإسماعيلي".

وتابع "وقعت على عقود انضمامي للزمالك بعد موافقة الإسماعيلي مع مجلس إدارة القلعة البيضاء على القيمة المالية".

وأوضح عواد "الصفقة تمت يوم الجمعة، وكان من المفترض إيداع القيمة المالية للصفقة في حساب بنكي في الوقت الذي كانت فيه البنوك في عطلة يومي الجمعة والسبت على أن تنتهي الصفقة الأحد".

وأضاف عواد "لا أدري ماذا حدث، فرئيس الزمالك وافق على كل الشروط المالية التي طلبها الإسماعيلي وبناء على ذلك ذهبت للتوقيع".

وكشف عواد "لاعبو الزمالك ضمن الصفقة، رفضوا فكرة الانتقال إلى الإسماعيلي".

وشدد عواد "احترم وأقدر جماهير الإسماعيلي كثيرا ولم أتحدث في الإعلام لأنني لو تحدثت ستكون هناك أشياء في غاية الصعوبة ولكن أكن كل الاحترام لجماهير الدراويش".

وأتم عواد تصريحاته "أعلنت من قبل رغبتي في اللعب للزمالك ومتمسك باللعب في القلعة البيضاء".

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