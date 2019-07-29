رئيس الزمالك يكشف موقف أفشة.. ويصرح: شرط واحد لرحيل النقاز

صرّح رئيس نادي الزمالك أن محمد مجدي أفشة مستمر مع فريقه بيراميدز ولن ينتقل إلى فريقه.

رئيس الزمالك صرّح عبر برنامج "الزمالك اليوم": "أفشة لن يذهب إلى الزمالك أو الأهلي، أفشة مستمر في بيراميدز".

وعن موقف الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء وفرجاني ساسي: "لن نتخلى عن طارق حامد أو محمود علاء، هذا ثنائي أساسي في الفريق، محمود علاء كان "بيموت" وتعرض لارتجاج وأراد إكمال المباراة، وفرجاني ساسي بدوره مستمر".

كما وضع شرطا لرحيل لاعبه التونسي حمدي النقاز: "لو تعاقدنا مع ظهير أيمن مصري صاحب مستوى مميز، سنوافق على بيع حمدي النقاز، بخلاف ذلك سيستمر النقاز معنا".

كما شدد على صحة موقف الزمالك في أزمة انضمام محمود عبد المنعم كهربا إلى أفيش البرتغالي: "أعددنا ملفا عن كهربا وأرسلناه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، كهربا هارب ومتحصل على مستحقاته وعقده سليم، سنطلب تعويضا لما حدث".

وأضاف: "لن أستغني عن كهربا بأقل من 20 مليون دولار".

وأتم: "من لا يريد الزمالك لا نريده، حتى لو كان ميسي أو رونالدو".

































































الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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