أمير مرتضى يتحدث عن مستقبل ساسي وطارق حامد مع الزمالك ويصرح: محمد إبراهيم سيرحل

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عن مستقبل فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد إبراهيم مع القلعة البيضاء.

في البداية نفى أمير مرتضى منصور تصريحات فرجاني ساسي التي نُسبت على لسانه بخصوص "أسألوا أمير مرتضى عن مستقبلي"، مشيرا إلى "فرجاني لم يتحدث ومن الممكن أنه يقصد أسألوا أمير مرتضى بخصوص إمكانية حديثه من عدمه".

وقال أمير مرتضى: "فرجاني ساسي من القوام الأساسي لـ الزمالك. والقوام الأساسي ليس للبيع".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "عقود ساسي وطارق حامد سارية مع الزمالك ولهما كل الحق علينا للتعامل بشكل مادي مختلف".

وأوضح "طارق حامد وساسي محترمان للغاية ويقدمان كل شيء لـ الزمالك وملتزمان في التدريبات ولذلك نحن نحترمهما ويستحقان التقدير من الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "طارق حامد بالنسبة لنا يعد شخصا ولا أروع. شخص ملتزم ومحترم ومُخلص تماما لـ الزمالك".

وأشار "بشكل شخصي أرغب في استمرار طارق حامد مع الزمالك، وكمسؤول أرغب في ذلك أيضا، ورغبة رئيس النادي هي استمرار طارق حامد وتنفيذ طلبات اللاعب".

وتابع "طارق حامد له رصيد لدى الزمالك، وسنتحدث معه ونجعل رغبته الأولى هي الاستمرار في الزمالك. هو لاعب ليس صغيرا في السن وقد يُفكر بأنه لن يأتي له أي عروض أخرى مستقبلا، وسنحاول تغيير وجهة نظره، فهو لاعب ملتزم ومحترم".

واستكمل "نحن نتعامل باحترافية وبود أيضا من اللاعبين. أنهينا 90% من صفقاتنا وسنتحدث مع اللاعبين في الفترة المقبلة لإيضاح كل شيء".

محمد إبراهيم

وتطرق أمير مرتضى منصور للحديث عن محمد إبراهيم، مشيرا إلى "مشوار محمد إبراهيم انتهى مع الزمالك".

وشرح "محمد إبراهيم يرغب في الرحيل منذ شهر يناير الماضي ورفض تجديد عقده ومن هنا فشلت المفاوضات لرحيله".

وقال "رحيل محمد إبراهيم ليس له أي علاقة بمستواه مؤخرا لأننا لا نُقيم أي لاعب على مستواه في مباراة واحدة، ولكن محمد إبراهيم يتبقى له سنة واحدة في عقده ويرفض التجديد".

وتابع "محمد إبراهيم أراد الرحيل في يناير للحصول على فرصته من أجل المشاركة في أمم إفريقيا، ورفض التجديد وقتها ومن هنا تحركنا للعمل على بدلائه".

واستكمل "الآن القصة انتهت والموقف لم يتغير من يناير وحتى الآن. محمد إبراهيم سيرحل من الزمالك".

الدوري المصري انتهى أخيرا بتتويج الأهلي بلقب الدوري. موسم انتهى بفوز المارد الأحمر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

































































الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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