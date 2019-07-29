رئيس الزمالك يعلن: صفقة عواد فشلت.. وتعاقدت مع حارسين وثنائي أجنبي

أعلن رئيس نادي الزمالك عن فشل التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي بسبب "مغالاة إدارة الدراويش".

الزمالك أنهى الدوري بـ72 نقطة في المركز الثاني بعد هزيمته 0-1 أمام غريمه الأهلي مساء الأحد.

وكشف رئيس الزمالك: "اتفقنا مع عواد، لكن الإسماعيلي طلب المستحيل، أردوا مقابل مالي 35 مليون جنيه بالإضافة إلى مصطفى محمد بشكل نهائي، قلت لهم: على جثتي، مصطفى محمد مستقبل الزمالك ومنتخب مصر".

وأضاف: "عواد كان قد وقّع على عقود انتقاله بالفعل، واتفقنا على إعارة مصطفى محمد للإسماعيلي، لكن تغيّرت الطلبات اليوم وقال الإسماعيلي إنه يريد مصطفى محمد بشكل نهائي، رغم أن قيمته وحده تبلغ 30 مليون جنيه".

وشدد: "مصطفى محمد ليس أقل من محمد عواد، صحيح أنه حارس مرمى متميز ومحترم وقد وقّع لنا بموافقة ناديه، بذلنا مجهودا كبيرا للتعاقد معه، لكن المال ليس مالي".

وأعلن رئيس الزمالك إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة: "تعاقدنا بالفعل مع حارسي مرمى، أحضرنا محمد أبو جبل من سموحة بعقد لـ5 سنوات، ومحمد صبحي من بتروجت بعقد لـ5 سنوات أيضا".

وأضاف: "فرج عامر رئيس سموحة سيرسل مندوبا غدا لمقر الزمالك حتى يتسلم الأموال ويعطينا الاستغناء الخاص بـ أبو جبل".

وأكمل: "أنهيت الدوري دون حارس مرمى بسبب منتخب مصر وأحمد ناجي".

وأوضح: "مصطفى محمد ومعروف يوسف سيعودان للزمالك، وتعاقدت مع 6 صفقات كبيرة، منهم ثنائي أجنبي، سأعلن عن أسمائهم جميعا في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء".

































































احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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