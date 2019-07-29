أمير مرتضى: تضررنا من عدم انتظام مسابقة الدوري.. وقارنوا نتيجة تدعيمات الأهلي وبيراميدز

يرى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن فريقه الأكثر تضررا من عدم انتظام مسابقة الدوري.

وخسر الزمالك أمام الأهلي في ختام مباريات الدوري المصري بهدف دون رد، لينهي الزمالك المسابقة برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "الزمالك أكثر الفرق تضررا من عدم انتظام المسابقة".

وأوضح أمير "حارس المرمى الأساسي للفريق أصيب مع المنتخب المصري، لاعبو الفريق الأجانب دوليون مما عرضهم للإرهاق".

وأضاف "فرجاني ساسي أنهى مسابقة أمم إفريقيا واليوم التالي كان معنا في التدريبات قبل مواجهة الجونة، بينما الأهلي لم ينضم علي معلول إلى منتخب تونس رغم كونه لاعب كبير".

وتابع "ذلك منح لاعبو الأهلي أفضلية، بينما عرضنا نحن لضغط أكبر".

وبسؤاله عن رفض الزمالك إنهاء مسابقة الدوري قبل أمم إفريقيا أوضح أمير "هل من الطبيعي أن يلعب الفريق 4 مباريات خلال 9 أيام؟".

وشدد أمير "وإن كنا وافقنا على ذلك أو وافقنا على اللعب بدون الدوليين كما كان مقترحا، ماذا كان رد فعل الجماهير إن كانت نفس النهاية؟".

وتابع أمير "كان الجمهور سيلقي اللوم على الإدارة بسبب التفريط في حقك ووافقت على ذلك".

وبالحديث عن تدعيمات الفريق في يناير والاكتفاء بصفقتي خالد بوطيب وأحمد سيد زيزو أوضح أمير "كان ذلك بناء على رغبة المدير الفني كريستيان جروس الذي أكن له كل التقدير".

وتابع "المدرب الأجنبي يرغب دائما في تدريب أقل عدد من اللاعبين، وكان له طلبان لكن وافقنا على واحد والآخر تم رفضه".

وشدد أمير "الأهلي قام بتدعيم بعدد كبير من الصفقات للفوز ببطولة إفريقيا وبيراميدز قام بتدعيمات قوية".

وأضاف "لكن ماذا حدث؟ الأهلي خسر منافسة إفريقيا وبيراميدز الدوري، والزمالك أيضا فاز بالكونفدرالية وخسر لقب الدوري في أخر جولتين".

وعن سياسة النفس الأطول في الدوري أتم أمير حديثه "مقولة النفس الأطول تقال في المسابقة المنتظمة، وهذا لم يحدث".

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