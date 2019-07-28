الأهلي يكشف حجم إصابة وليد سليمان ورمضان صبحي

أعلن النادي الأهلي عن حجم إصابة ثنائي الفريق: وليد سليمان، ورمضان صبحي.

الأهلي تفوق على الزمالك بهدف دون رد في استاد برج العرب في ختام الدوري المصري لموسم 2018\2019.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن وليد سليمان اشتكى من إجهاد عضلي خلال المواجهة.

فيما تعرض رمضان صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورمه.

الثنائي بدأ المباراة، لكن سليمان غادر في الدقيقة 69 وترك مكانه لـ صالح جمعة، بينما أكمل صبحي المباراة حتى نهايتها.





























































احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

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