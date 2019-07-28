بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك"

عقب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك لأول مرة على تصريحاته السابقة بخصوص "بيراميدز هو منافس الزمالك".

الدوري المصري انتهى أخيرا بتتويج الأهلي بلقب الدوري. موسم انتهى بفوز المارد الأحمر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عن تصريحاته السابقة: "عندما قلت إن بيراميدز هو منافس الزمالك، كان ذلك في شهر 10 من العام الماضي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "في نفس التصريحات، تحدثت عن الأهلي وأنه فريق كبير بكل تأكيد وعندما ينتهي من مؤجلاته سيعود للمنافسة".

وواصل "وقتها كان الزمالك في الصدارة وبيراميدز في المركز الثاني، ومن هنا فطبيعي أن تكون تصريحاتي إن بيراميدز هو منافسنا".

وتابع "لم يكن المقصود التقليل من الأهلي، في النهاية هي كرة قدم".

وعن بطولة الدوري، قال أمير مرتضى "كنا نرغب في التتويج بكل البطولات في الموسم، ولكن ظروف خارجة عن إدارة النادي منعت ذلك".

وأوضح "ظروف خاصة بتنظيم المسابقة ومواعيد المباريات والإصابات وأمور أخرى".

وأردف "تلك ليست مببرات، ولكن لا يوجد أي مسابقة في العالم تقام لمدة سنة كاملة".

واستمر "مبروك لـ الأهلي التتويج بلقب الدوري. لا مشكلة لدينا. مثلما قلنا حظ أوفر لهم عقب الخروج من بطولة إفريقيا، نقول لهم مبروك الآن".

وأتم "حظ أوفر لـ جمهور الزمالك".





























































الأهلي انتصر على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في ختام الدوري المصري.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

موسم الـ 362 يوما ينتهي أخيرا.. الأهلي يفوز على الزمالك.

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