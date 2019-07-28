الزمالك: مؤتمر صحفي الأربعاء لإعلان الصفقات الجديدة

الأحد، 28 يوليه 2019 - 23:21

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن إقامة مؤتمر صحفي صباح الأربعاء لإعلان الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي.

الزمالك أنهى الدوري المصري لموسم 2018\2019 بهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي 0-1، لتقرر الإدارة إقالة الجهاز الفني بقيادة خالد جلال. (طالع التفاصيل)

الزمالك سيعقد المؤتمر الصحفي في الحادية عشر صباح الأربعاء، للإعلان عن الصفقات الجديدة التي انتدبتها الإدارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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كما سيتم الإعلان أثناء المؤتمر عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، سواء على سبيل الإعارة أو ببيع نهائي.

وقرر رئيس الزمالك إقالة الجهاز الفني الحالي بقيادة خالد جلال بسبب الخسارة من الأهلي وضياع لقب الدوري العام.

وأعلن رئيس الزمالك أن المدير الفني القادم سيكون مدربا أجنبيا ليقود الفريق خلال الموسم الجديد والتعاقد معه خلال اسبوع من الآن.

كما قرر رئيس الزمالك الاستغناء عن محمد إبراهيم قائد الفريق وعرضه للبيع.

احتفلت جماهير الأهلي يوم الأربعاء الماضي بلقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب. وعلى ملعب برج العرب يوم الأحد احتفلت جماهير المارد الأحمر من جديد ولكن بعد الفوز على الزمالك.

هدف فوز الأهلي جاء في الدقيقة 60 عن طريق علي معلول.

معلول استغل خطأ قاتلا من عماد السيد حارس الزمالك في التعامل مع ركلة وليد سليمان، لتسقط أمام معلول ويسكنها داخل الشباك.

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